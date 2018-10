Tests

Tombé à un moment dans les abysses après plusieurs projets annulés coup sur coup,est ressorti des ténèbres par le jeu de diverses compilations, jusqu’à ce que Capcom tente le coup d’une suite inédite après nous avoir déjà fait le coup par deux fois sur old-gen. Mais cette fois, pas de pixels époque Nes, même pas Snes d’ailleurs puisqu’on a enfin droit à une 2D correcte, ou plutôt une 3D maquillée, pour un résultat assez mitigé puisque si les personnages et ennemis sont plutôt agréables à l’œil, la plupart des décors sont assez classiques pour ne pas dire banals. Manque de travail ou de budget à ce niveau, de même que pour la mise en scène où l’on ne sort pas des bases, ce qui n’est pas forcément un problème pour les boss, un peu plus pour les rares cinématiques trop longuettes sans avoir grand-chose à raconter. Au moins, il y a le doublage japonais.Je ne suis pas le plus grand fan dequi soit. J’ai bien sûr tâter de nombreux épisodes à une époque lointaine, au point d’avoir des musiques qui ressurgissent en tête aussitôt ces mots tapés, mais disons que la nostalgie n’agit pas autant que pour d’autres. Pourtant, de l’annonce d’un onzième épisode, j’en espérais beaucoup, et j’en n’obtiens pas suffisamment. Point d’exigence de haute volée mais disons que je me pose des questions sur le pourquoi de l’existence du projet, en l’état du moins. Bien sûr, c’est les 30 ans du robot bleu donc il fallait marquer le coup mais je me demande pourquoi, ceux qui ont réussi à révolutionner à la chaîne deux de leurs plus grandes licences (etdonc), restent autant bloqué dans le passé avecOn ne demandait pas forcément un changement total de formule, pas même des modifications qui auraient bêtement empiété sur la franchise X, mais tout de même une évolution de la formule. Car la nostalgie, d’accord, mais Capcom nous a déjà fait deux fois le coup avec le 9 et le 10 donc n’était-il pas temps de tenter de voir un peu plus loin ? Apparemment pas et on se retrouve avec un peu la même chose, fournie avec des options pour facilité un peu la vie, et un nouveau rendu, le tout pour trente balles. Ah si, citons quand même le fameux « système Double Gear » qu’on pourrait appeler « Système Gear » tout court. Dès le début, vous bénéficierez en effet d’un module qui vous permettra de ralentir le temps ou de devenir plus puissant, le tout en exploitant une jauge qui descend très vite et remonte très doucement. Et disons que dans la majorité des situations (hors envie de chrono), seul le ralenti trouvera une réelle utilité, le design même du jeu poussant en premier lieu à esquiver les problèmes.Donc si vous connaissez déjà la série, vous pouvez avancer de quelques lignes et pour les autres, hé bien c’est la même chose qu’à l’époque : une astuce scénaristique, huit stages pour autant de boss, on les bousille tous en trouvant si possible l’ordre requis (sans que ce ne soit obligatoire), puis trois stages finaux bien plus difficiles que le reste, avec de nouveaux les huit boss à se retaper, puis le tout dernier, fin. Et… si on ne reprochera pas forcément à la formule de ne pas avoir bougé d’un iota, il faut quand même dire que le jeu manque clairement de génie sur de nombreux points. On parlait des décors mais c’est le level-design lui-même qui fait dans le classicisme navrant à quelques rares exceptions près (notamment le niveau façon « cirque »). Comme d’habitude, c’est les boss qui s’en sortiront le mieux avec toujours des patterns bien vicieux à trouver, rageant au préalable avant qu’on ne trouve la petite faille pour esquiver soigneusement les pires attaques.D’ailleurs, la rage, elle va être présente.est indéniablement difficile comme à l’époque, avec toujours ce principe de vies limitées par niveau, deux seulement en difficulté standard, même si on peut en accumuler davantage et que le Game Over n’existe toujours pas (les vies perdues, on recommence juste le stage). Bref, la progression se fera toujours pas à pas vu les pièges de salopard, et des ennemis qui semblent toujours judicieusement placés pour nous balancer la boulette de la haine au moment où l’on pensait avoir franchi l’obstacle.En plus du chien qui nous offre une aide diagonale et horizontale (mais limitée) et les habituels pouvoirs qui ont le mérite d’être pour la plupart réussis (sauf l’espèce de bulle protectrice), on va donc assister au bal des « aides » toujours facultatives mais présentes pour éviter aux plus impatients de briser console, télé et proches. Le plus notable sera la présence d’une petite boutique pour dépenser les matériaux récoltés en cours de route, permettant de repartir avec des bonus non négligeables comme une attaque qui se charge plus rapidement, des bottes anti-glissades, une apparition plus fréquente de soins et autres joyeusetés, en plus des habituels recharges de vies, points de pouvoirs et même un espèce de piaf qui viendra vous sauver d’une chute malheureuse.Et si ce n’est pas suffisant, sachez que vous aurez également droit à deux modes faciles, ce qui n’est jamais totalement conseillé pour un jeu qui vous prendra environ cinq heures à être terminé en « normal » (si vous avez le skill) mais il en faut pour tout le monde. Et malheureusement, Capcom n’a pas vraiment su viser juste car si le mode facile ne change finalement pas grand-chose (on a surtout davantage de vies en stock), le mode très facile… est beaucoup trop facile. L’écart entre les deux modes est plus grand qu’un gouffre car pour un jeune public qui souhaite découvrir la licence sans trop se prendre la tête, le facile restera très relevé alors que celui en-dessous est au-delà de la promenade de santé : vies illimitées, impossible de mourir en tombant dans un trou, les piques ne nous one-shot pas, et vous êtes plus puissant tandis que les adversaires sont plus faibles.Et si vous voulez bien suer ? Il y a l’inverse, d’abord avec un mode Expert où les ennemis font plus mal (du genre certains qui peuvent vous dégommer 1/3 de votre barre de vie en un seul coup) mais aussi le mode défi surprenant de générosité puisque ne se limitant pas à du chrono. On a également du scoring ou des choses plus rigolotes en apparence comme finir un stage en sautant le moins possible ou en tuant un minimum d’ennemis, mais c’est seulement en apparence car c’est probablement là que vous trouverez le plus de challenge, et sans pitié cette fois : difficulté standard imposée et aucun objet bonus, juste vos pouvoirs. Avec option scoring en ligne bienvenu, c’est probablement à cet endroit que les fans passeront le plus d’heures.