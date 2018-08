Tests

Il n’y a même pas cinq ans, nous n’imaginions pas queserait un jour une réalité. Même s’il n’est pas encore sorti d’ailleurs. Nous avions même passé la phase de believe pour un retour des deux premiers épisodes sur les consoles actuelles, et gare à celui à l’époque qui osait espérer une traduction des sous-titres. Encore plus improbable qu’une annonce de. Et finalement, les aventures de Gordon Freeman sont restées au point mort et tout le reste existe, me retrouvant aujourd’hui à tester un produit dont les origines remontent à mes 14 ans, au moment où je jouais avec une soluce sans rien comprendre hormis « I see ». Les conséquences d’avoir opté pour du LV1 Allemand.Et me voilà donc de nouveau à déambuler dans les ruelles de Dobuita, zone tellement immense à l’époque et qui aujourd’hui paraît moins ouverte qu’un jeu jugé linéaire. Et ce point ne sera qu’une goutte dans un constat d’objectivité : Shenmue a vieilli, et pas si bien que cela. Ce fut une véritable révolution à l’époque, du jamais vu en terme d’ambition qui venait prouver à nouveau qu’il y avait un monde entre les prétentions de la Dreamcast et ce sur quoi Sony et Nintendo tournait encore. Mêmesorti un an avant ne pouvait faire le poids devant des arguments uniques : gestion précise du temps, réalisme des situations, dynamisme dans les cinématiques (les QTE quoi), rendu incroyable et plus particulièrement les visages, système de combat, la simple possibilité d’ouvrir un paquet de tiroirs et d’armoires… Mais c’était il y a presque 20 ans.Aujourd’hui,, c’est le vieux catcheur dont la carrière remonte à des décennies en arrière. Le regard reste vif, mais ne peut cacher le bide et la fatigue. Pour le nostalgique, juste le menu d’introduction qui « sent » la Dreamcast est capable d’offrir une larmichette qui fera tout pardonner. Pour le nouveau venu qui souhaite découvrir un monument dont il entend parler depuis des plombes, ça va en revanche être une toute autre histoire car au-delà de points fâcheux sur lesquels on va revenir après, il faut avouer qu’aujourd’hui, l’expérience est bien plus difficile à découvrir. Passe encore les expressions faciales qui prêtent à sourire. Passe encore le système de combat pas mauvais mais à la caméra loin d’être optimale. Le vrai problème, c’est le rythme.Si vous débarquez dans l’univers, Shenmue, c’est l’histoire de Ryo Hazuki, lycéen de 18 ans qui en rentrant chez lui va voir son père aux prises avec Lan Di, expert en art martiaux au skill plus relevé que celui de votre géniteur, venant récupérer un mystérieux miroir. Votre père meurt sous les coups de son opposant, vous êtes mis KO sur le chemin, le miroir est volé, et le scénario est donc dressé : qui est exactement cet homme, d’où vient-il, c’est quoi ce miroir et quel est son lien avec votre défunt père ? A partir de là, l’histoire prend la forme d’une énorme enquête où vous allez généralement devoir trouver à qui parler et où aller pour ouvrir le prochain script.Il serait indécent de dire que le jeu a perdu son âme avec les années (rien que l’OST est inoubliable), et encore aujourd’hui, le titre recèle de belles séquences, où j’irais jusqu’à oser dire avoir pleinement apprécié le dernier-tiers du jeu (le « boulot »), peut-être encore plus qu’à l’époque. Mais même si l’on peut encore remercier SEGA de ressortir cette compilation à pas trop cher, traduite et avec les doublages japonais (évitez d’urgence la VA), et qu’on ne peut râler sur l’absence de véritable remake vu qu’il n’y a que peu de chances que le succès soit au rendez-vous, on aurait quand même bien voulu un bon dépoussiérage sans aller jusqu’à réclamer d’y remettre le vernis.Car ça n’aurait pas demandé des dizaines de millions d’optimiser un peu le jeu pour éviter au moins le popping sauvage des personnages comme des véhicules, une caméra au stick droit un peu plus fonctionnelle, des cinématiques en 16/9, une carte pourquoi pas, la possibilité d’avancer le temps… Alors oui, pour ce dernier point, c’est un peu en inadéquation avec l’esprit Shenmue mais on parle ici d’un moyen de pousser un plus large public à adopter une aventure au rythme un peu barbant dès lors qu’on ne sent pas chaud à visiter de fond en comble chaque recoin du jeu pour collectionner des figurines ou parler à des gens dont la plupart n’auront pas grand-chose à dire.Pourtant, on remarque qu’il y a eu des ajouts mais sans que les développeurs n’aient été jusqu’au bout du truc. On peut par exemple se téléporter du bercail vers n’importe quelle zone (mais pas l’inverse étrangement). On notera aussi le bonheur de pouvoir sauvegarder quand on le souhaite ou presque, mais qu’il n’y a pas d’option de recharge, obligeant à rebooter le jeu pour reprendre au point voulu, au hasard « avant » la foutue séquence d’infiltration.Malgré tout, les choses s’améliorent drastiquement avec le deuxième épisode. Même s’il reste des choses qu’on aurait souhaité voir corriger (au moins, on a une map cette fois), il faut avouer que cette suite fut l’occasion pour Yu Suzuki à l’époque de pouvoir rebondir sur ses acquis pour aller encore plus loin en terme de contenu.n’est pas seulement plus joli, plus détaillé et plus grand, mais il est également plus long et beaucoup plus rythmé, déjà parce qu’il est désormais plus difficile de se retrouver bêtement perdu avec ici davantage de PNJ prêt à nous indiquer le chemin, jusqu’à carrément nous accompagner jusqu’à l’objectif, mais aussi parce qu’on a cette fois toujours quelque chose à faire : davantage d’activités annexes, les petits boulots pour gagner sa vie, et tout simplement une histoire mieux fournie. On dira que c’est assez logique vu le découpage du scénario voulu par son créateur.