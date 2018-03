Suivi Season Pass et DLC

En quelques mots :

Et pour résumé ce Season Pass :

Jusqu’à présent, on ne pouvait pas dire queait pleinement réussi son coup avec le Season Pass d’avec une première extension jugée bien trop simpliste en terme d’originalité, un peu comme une sorte de petit DLC en un peu plus long que la moyenne. Vous pouvez d’ailleurs retrouver mon avis sur la question juste là : group_article47656.html D’ailleurs, c’est avec ironie que l’on a constaté que les choses les plus intéressantes du suivi étaient celles qui furent lâchées gratuitement, à savoir le mode de difficulté Cauchemar, les trois boss spéciaux et surtout le modeoù l’on continue de s’étonner de sa gratuité (même s’il est possible de l’acheter en stand-alone sur PC). Du coup, cette deuxième et « peut-être » dernière extension (les sous-entendus de Yves Guillemot sont très vagues à ce sujet) était forcément attendue au tournant, particulièrement pour ceux qui ont craché un peu trop rapidement 40 balles pour le Pass, particulièrement quand on sait que les deux DLC coûtent en cumule 30€, et que le reste n’est que du bonus (armes, costumes, points Helix & co).Et c’est accompagné d’un ouf de soulagement que l’on annonce qu’avec, l’honneur est sauf tant cette extension répond aux attentes, ou en tout cas dans les grandes lignes. Il n’y a toujours aucune évolution notable sur le gameplay (quelques compétences supplémentaires, mais rien qui change la donne) et on continuera de reprocher l’absence de volonté sur le scénario, jusqu’au final (caché) assez banal. Mais la surprise vient surtout du thème avec une sérieuse remise en avant du mystique dans la série, où l’on trouve ici une sorte d’armée des morts qui vient foutre la pagaille chez les vivants parce qu’un petit malin s’est un peu trop amusé avec un « certain orbe ». Ce n’est aucunement un pseudo mode-zombie WTF puisque dans le monde des vivants, cela se traduira par des apparitions périodiques d’ennemis bien plus puissants que la moyenne, qu’on aura tout loisir d’esquiver mais dont le trépas offrira un nouveau type de matériaux en loot, à échanger pour améliorer son équipement de base.Et si l’on précise « le monde des vivants », c’est parce que cette extension a l’excellente idée de nous faire visiter le monde des morts, ou plutôt LES mondes puisqu’il y en aura plusieurs, chacun à l’image d’un des grands représentants de l’Égypte ancienne (du genre Akhenaton). Du coup, outre les terres de Thèbes d’une taille très correcte pour une extension, on accueille donc une poignée de zones supplémentaires, chacune étant ancrée dans l’histoire principale en plus de fournir à chaque fois une grosse quête annexe et son lot habituel de « ? ». Esthétiquement, c’est magnifique et ça permet de renouveler un peu le bestiaire, même si outre les soldats, on aurait aimé avoir un peu plus de neuf niveau « faune » (seulement deux animaux supplémentaires, si on peut encore appeler ça ainsi).Bon en bref, on en a cette fois pour notre argent. A moins de râler devant le peu d’équipement bonus à débloquer (l’intérêt est de toute façon moindre vu que le jeu est potentiellement fini), on peut se réjouir d’avoir droit à une vraie extension d’une bonne dizaine d’heures et bien plus en comptant le 100 %, surtout que la durée dépendra du niveau de difficulté mis en place tout en appuyant encore une fois que le challenge est ici pleinement rehaussé et que chaque boss, principal ou secondaire, pourra vous déboîter la colonne vertébrale si vous y allez comme un bourrin.+ Une « vraie » extension+ La qualité de l’au-delà+ Le challenge enfin rehaussé+ Le bestiaire légèrement renouvelé+ Les énigmes cachées- Toujours rien de neuf sur le gameplay- Ni sur la variété des situations (hors boss)- Scénario toujours bof- L’achat du Pass totalement inutile (à moins de trouver une promo)- La première extension très dispensable- La deuxième, vous pouvez foncer