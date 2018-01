Suivi Season Pass et DLC

Il n’a pas fallu attendre longtemps après le lancement d’pour voir débuter son suivi, au départ quelques bricoles gratuites dont un mode de difficulté Cauchemar pour les plus endurants, une arène de survie qui en a fait pleurer beaucoup, ou encore la possibilité d’affronter des dieux égyptiens pour un résultat rigolo mais néanmoins très WTF face au sérieux de l’histoire.Puis est sorti cette semaine « Ceux qu’on ne voit pas », aka la première extension payante du Season Pass sur laquelle j’ai pu poser les mains… et finir d’ailleurs. Ah, ce n’est pas bien long avec environ deux heures pour ceux qui vont rusher même si tout dépendra un peu de chacun, et pas seulement à cause de quêtes secondaires assez longues et plutôt intéressantes, mais également par rapport au choix de la difficulté. L’extension est en effet dédiée à ceux qui ont bien poncé l’aventure principale puisque réclamant le niveau 40 (ou à peine en dessous), et les retardataires risquent de lâcher quelques gouttes de rage dans les affrontements, surtout en mode Difficile (ou Cauchemar justement).Donc dans les faits, j’ai mis un peu moins de quatre heures à atteindre les crédits de fin et chopper tous les trophées qui vont avec, en laissant de coté quelques « ? » de coté et une ou deux quêtes annexes. A 10 balles l’extension, il ne fallait pas en attendre beaucoup plus sur le contenu mais sachez de toute façon que la déception est ailleurs.Le contexte nous emmène donc quelques temps après la fin de l’histoire principale, où la légende de Bayek commence à s’entendre aux oreilles du peuple grâce aux conteurs qui font le travail, et où la Confrérie des Assassins émerge doucement. Bayek se rendra cette fois dans la région du Sinaï pour venir en aide à la rébellion qui compte mettre fin aux diverses exactions de l’Empire Romain, ce qui donc niveau panorama ne changera pas grand-chose à nos habitudes, exception faite d’une pyramide en cours de démantèlement.Si cette extension ne donne pas l’impression d’avoir été supprimée du jeu principal, on n’aurait en revanche pas forcément été choqué de la voir directement proposée de base car… rien ne change en fait. Des forts à nettoyer, dont un plus grand que la moyenne, quelques tombeaux, des ennemis spéciaux qui se promènent sur la carte (deux seulement), des séquences astrologie, des navires… En clair, vous ne ferez absolument rien ici que vous n’avez pas déjà fait 50 fois dans, surtout pour atteindre le niveau max. Bayek a beau avoir droit à cinq niveaux supplémentaires, des nouvelles pièces d’équipement et des éléments d’armure pouvant de nouveau être boostés, on n’a droit à aucun accessoire supplémentaire pour changer la donne, pas même une compétence surprise. C’est dommage car vu le contexte (la Confrérie naissante), on n’aurait pas refusé le retour d’une fonction de recrutement pour appeler des alliés à certains moments.Comme dit dans le titre, cette première extension d’est purement fainéante, et très inférieure en terme d’intérêt à ce que proposaient d’autres DLC des anciens épisodes, pourtant pas tous considérés comme folichons.Le contenu lui-même n’est pas vraiment à remettre en cause au regard du prix (9,99€) mais c’est surtout l’absence totale de nouveautés qui n’en font qu’une simple redite du jeu de base sans la moindre modification, quel que soit l’aspect (décors, gameplay, annexes, progression, style de mission…), sans parler du scénario qui n’apporte quasiment rien. La naissance de la Confrérie ? Juste une bande de mecs en capuche qui sont le trois-quart du temps cloîtrés dans un squatt. C’est tout.On n’en retiendra que la quête annexe avec ceux qui remplacent les Phylakes, et le boss final, qui surprend un peu par sa difficulté. On espère donc que le DLC « La Malédiction des Pharaons » saura relever le niveau le 6 mars, surtout vu le prix de 19,99€ cette fois.