Le test est à lire en complément de la preview à cette adresse :Donc Bayonetta 1 & 2, c’est aussi bon que sur Wii U, voilà.Mais comme tout salaire mérite travail, je vais devoir aller plus loin que ce simple constat. Bayonetta, c’est déjà parmi ce qui se fait de mieux encore à ce jour en matière de beat’em all 3D, et tout simplement une franchise à placer au sommet de ce qu’a pu produire Platinum Games de ses débuts jusqu’à présent, aux cotés de NieR Automata. Tout tient par son feeling, cette nervosité et cette incroyable accessibilité qui n’empêche une très bonne courbe de progression dans la compréhension des combos et surtout des esquives qui mènent à un ralenti temporaire. C’est bien simple, quand on joue à Bayonetta, on a déjà en tête avant même d’avoir fini le jeu de le recommencer ensuite en difficile tant on sent qu’il est parfaitement possible de terminer chaque étape sans se faire toucher, quitte à maudire de nombreuses fois nos réflexes pas toujours au top.Des deux épisodes, c’est évidemment Bayonetta 2 qui s’en sort le mieux sur oserons t-on le dire tous les aspects. Rien que la rehausse graphique et la patte esthétique le pose loin devant le premier qui a pris un sacré coup de vieux avec ses couleurs beaucoup plus froides. Le deuxième est également celui qui a fait le (bon) choix de mettre davantage en retrait les phases intermédiaires souvent trop longues pour pas grand-chose afin de définitivement se démarquer de concurrent comme Devil May Cry avec un coté 100 % action où l’on enchaîne combats, boss complètement fous (seul God of War III a réussi à rester plus impressionnant dans le genre) et phases rigolotes à défaut d’être toutes réussies. Et puis signalons quand même que seul Bayonetta 2 propose le mode Difficile d’entrée pour ceux qui aiment le challenge (il faut le débloquer dans le premier) et une compatibilité Amiibo un peu craquée qui fait couler objets et argent à flots, surtout si vous avez une large collection.Mais Bayonetta, c’est aussi du contenu et l’un des trop rares jeux de la dernière génération à avoir pu se déclarer « complet » dès la sortie, sans le moindre ajout de DLC. Chaque épisode prend 10-12h pour être terminé une première fois mais les perfectionnistes auront de quoi faire avec les rangs Platine à atteindre, les armes/tenues à acheter, les skins Nintendo qui modifient un peu le gameplay ou encore les pseudos « succès », à défaut d’avoir une console de BigN qui propose une vraie option du genre. Enfin, Bayonetta, c’est un univers complètement fou, à mille lieux des autres jeux du genre, sans que ça ne puisse plaire à tous. Déjà, les cinématiques en mode semi-fixe, j’ai personnellement toujours détesté (« mais c’est fait exprès, gneugneugneu »), et quand à l’aspect nanardesque et une héroïne tellement sexualisée qu’elle ferait passer Lara Croft pour une nonne, on laissera chacun juger selon ses goûts.