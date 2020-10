Hello, j'ai preco 2 Ps5 sur amazon et fnac



Sachant que celle d'amazon est prévu pour le 24 novembre, j'hésite à l'annuler Mais...



Du coup je me pose la question, devrais-je la garder et la revendre ???



Quelqu'un a déjà fait ce genre d'opération ?

À combien à votre avis je pourrais la revendre ?

Quel site serais le mieux ?



Est ce que je devrais la garder et l'exploser à coup de marteau sur YouTube pour faire 1 millions de vues et me racheter 10 Ps5 ?