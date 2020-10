Que ce soit la première fois que vous jouez au jeu ou que vous cherchiez à terminer cette sauvegarde NG+, God of War (2018 ) sur PS5 vous offrira : Jusqu'en 60 FPS en utilisant l'option vidéo "Favor Performance" Transfert de sauvegarde reprenez là où vous vous étiez arrêté sur la PS4 !

posted the 10/26/2020 at 04:48 PM by jenicris