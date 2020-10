Comme pas mal de monde en ce moment je suis sur Genshin impact depuis sa sortie et bien qu'au départ j'étais un peu méfiant vu qu'il s'agit d'un free to play et j'ai été agréablement surpris.L'histoire du monde est plutôt bonne et agrémenté de belles cinématique, certaines avec des animations soigné et dynamique. Il en est de même pour certaines quêtes annexes scénarisé lié à un personnage en particulier.Le monde du jeu est immense et plutôt riche en activité. Il y a beaucoup de quêtes annexes qu'on peut avoir en discutant avec les pnj mais également qu'on déclenche uniquement via l'exploration. Trouver des ruines en se baladant, s'y rendre et y lire une stèle peut suffire à déclencher la quête. Trouver un campement abandonné et devoir retrouver l'exploratrice qui a disparut.Il y a pas mal de bouquins à lire, certains sur l'histoire du royaume, d'autres sont des contes, des romans, ça reste évidemment purement optionnel.Il y a évidemment les séries de missions à faire une fois par jour pour gagner des points d'aventure des matériaux en plus des quêtes.Pour la partie invocation, si on est patient et qu'on a un peu de chance il n'y a pas besoin de passer à la caisse. J'en ai fait que 4 ou 5 sachant qu'au départ on nous donne suffisamment de quoi en faire gratuitement. Evidemment les personnages de base sont suffisant pour terminer l'histoire de Mondstadt et pour Liyue je pense qu'il en est de même. Les personnages 5 étoiles facilite un peu la progression de par leur capacité et leur puissance (du moins si on les équipes bien, qu'on les montes, leurs armes et les artefacts en faisant les bonnes combinaisons) mais ne sont pas indispensable à la progression dans le scénario, du moins pour le moment. De toutes façon si ça venait réellement à m'obliger à devoir payer pour avancer, j'arrêterais de jouer tout simplement.La partie multijoueur est plaisante, c'est toujours sympa de partir en exploration avec un ou des amis et faire les boss disséminé un peu partout. Pour jouer en multijoueur il faut obligatoirement être sur le serveur de la même région et les coffres ne peuvent être ouvert que par celui qui reçoit. Néanmoins les récompenses pour les boss sont pour tous le monde donc ça reste utile, d'autant que ces boss là sont plus abordable à au moins deux que tout seul (même si ils sont faisable seul à un certains niveau)Je précise que mes deux personnages 5 étoiles je ne les ai eu qu'après avoir terminé l'histoire de mondstadt. Monna je ne l'ai eu que tout récemment, je n'ai donc utilisé aucun des deux pour progresser dans l'histoire.