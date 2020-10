[ceci est une fiction]Bon...Je voulais prendre Call of Duty Black Ops Cold Cold War pour la Xbox Series X, après avoir testé la bêta sur PS4 Pro (qui hurle à la mort au passage) :Sur PS5, c'est assez simple : la version PS4 est à 69,99€, la version PS4 + l'upgrade est à 5€ de plus (74,99€) et la version PS5 est à 79,99€.Sur la Xbox, c'est... Bizarre.- Il y a une version Xbox One / Series X à 74,99 € : https://www.micromania.fr/call-of-duty-black-ops-cold-war-106776.html - et une version Xbox Series X / Xbox One à 79,99 € : https://www.micromania.fr/call-of-duty-black-ops-cold-war-106792.html L'ordre des consoles semble avoir son importance, mais, ce que je ne comprends pas, c'est que si la première version est une version Xbox One X uniquement, sans upgrade vers la Next-Gen, pourquoi elle n'est pas vendue 69,99 € ? Est-ce qu'en mettant cette version dans une Xbox Series X, on aura la version Xbox One non optimisé, quand sur PS5, pour le même prix, ils auront droit à un upgrade vers la version PS5 (non disponible sur la version à 69,99 € d'ailleurs) ?Si je comprends la finalité, la version Xbox One du jeu coute 5€ de plus que la version PS4 du jeu, et la version Xbox Series X coute elle aussi 5€ plus cher que la version PS4 upgradable en version PS5, et elle coute le même prix que la version PS5 vendue elle 79,99 €. Ai-je tout bon ?A vous les studios !