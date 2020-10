Jeux Vidéos

L'histoire du jeu vidéo est pavé de constructeur de console qui tant bien que mal ont essayé de se faire une place au soleil de cette univers qui ne pardonne pas. Aujourd'hui les seuls constructeur sontetCependant comme je l'ai évoqué il y en a eu d'autres les autres étant pour les plus sérieuxetQue serai 2020 si ces constructeurs étaient toujours là en plus de Sony, Microsoft et Nintendo. Comment verriez vous le secteur aujourd'hui ?Selon moi je pense qu'Atari serait bien implanté en Europe et que la plus part des jeuxserait peut être exclusif à cette console, son rival sur le territoire européen serait Amstrad.Sur le territoire USA/Canada voir même Australien je pense que Microsoft et Commodore serait rivaux.En Asie et principalement au Japon là la compétition serait plus féroce, Sony, Nintendo, Sega et SNK seraient au coude à coude pour la faveur des joueurs.Bien sûr ça n'empêcherais pas de voir Atari ou Microsoft par exemple d'essayé d'avoir des parts de marchés au Japon et vise versa pour SNK et Sega par exemple voulant avoir une place en Europe ou sur le sol américains.Alors bien sûr avec des si et des mais on peut mettre Paris en bouteille ceci dit j'aime parfois m'imaginer le ce qui aurait pu être ... et puis il y a pas de mal a rêverPartagez moi vos idées/imaginations sur cette idée farfelu passons ce samedi à rêver d'un monde parallèle ou c'est encore plus bénéfique pour les joueurs. ♥Petite information bonus pour cette idéea bien eu lieu mais fut moins dévastateur pour les compagnies que j'ai nommé dite sérieuse permettant leur survis.