Ma selection :The Quiet Man à 3,74 €Nippon Marathon à 3,89 €Tales of Berseria à 4 €Resident Evil à 5 €Resident Evil 0 à 5 €Rabi Ribi à 5 €Sword Art Online Re: Hollow Fragment à 5 €BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE à 5 €PAC-MAN™ CHAMPIONSHIP EDITION 2 à 5,19 €GUILTY GEAR Xrd Rev.2 à 6 €One Piece Burning Blood à 6 €Kill la Kill If à 9 €428: Shibuya Scramble à 9,99 €Tekken 7 à 10 €Yakuza 0 à 13 €Yakuza 6 à 15 €Gravity Rush 2 à 15 €SoulCalibur VI à 17 €NieR: Automata™ Game of the YoRHa Edition à 20 €Judgment à 25 € (univers de Yakuza)Playstation store : https://store.playstation.com/fr-fr/grid/STORE-MSF75508-BIGINJAPAN/1 En plus ça fonctionnera avec la Playstation 5 Alk Digital ^^ !