Aujourd'hui, je me suis dis : Pourquoi ne pas (re)jouer à SSX ^^ ! Il est actuellement disponible dans le Xbox Game Pass (ou le EA Play plutôt, à vérifier, car j'ai pris un abonnement d'un an au EA Play pour bénéficier le 10 novembre prochain de la fusion des comptes EA Play et Xbox Game Pass Ultimate Et je me suis rendu compte que je ne reconnaissais RIEN du jeu. J'ai vu que le jeu est sorti en 2012 sur Xbox 360 sauf que...Le jeu est en fait d'abord sorti en 2000 sur PS2 ! Même SSX 3 était lui aussi sorti sur PS2 d'ailleurs... C'est dingue !Personnellement, je me suis rendu compte que c'est surtout SSX On Tour sur Nintendo Gamecube que j'ai connu au final! Je trouve son gameplay plus lourd d'ailleurs, avec, je ne sais pas, une petite inspiration 1080° Snowboarding ^^ !Et là, quand on revient aux graphismes de la version Gamecube, on voit vraiment le gouffre avec cette version Xbox One X émulé depuis la version Xbox 360 du premier jeu du nomLe SSX sur Xbox One est en fait déjà en lui même un remaster, et il faut avouer que graphiquement, c'est plutôt agréable, même si je me demande si les exigences actuels du joueurs permettrait de ressortir un tel jeu, quand je vois qu'un jeu comme Steep, pourtant excellent, se mange le tapis sans vraiment que je ne comprenne pourquoi d'ailleurs...La série SSX, c'est :SSX (26 octobre 2000)SSX Tricky (sortie le 23 novembre 2001)SSX 3 (sortie le 30 octobre 2003)SSX on Tour (27 octobre 2005)SSX Blur (sortie le 15 mars 2007 uniquement sur Wii)SSX sur PlayStation 3 et Xbox 360 (sortie le 1er mars 2012).Conclusion : Ca fait effectivement très longtemps qu'un nouvel épisode de SSX n'est pas sorti, même sur Xbox 360 et PS3 on avait déjà pas eu un vrai SSX !