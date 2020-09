Jeux Vidéo

Grosse alternative dans le choix d'une bécane "next gen", le casque VR autonome (il n'a pas besoin de PC pour fonctionner), Oculus Quest 2 modèle 64 go et qui sera disponible le 13 octobre 2020 pour 349.66 €, se hisse à la 31eme place des meilleures ventes jeux vidéo. Alors que la Xbox Series X est 36eme. A noter qu'en plus l'Oculus Quest 2 est en préco depuis 12 jours et que la précommande ne se tarissent pas, alors que la XBox Series X est seulement disponible sur le site depuis 6 jours et intéresse donc moins de monde (le classement est mis à jour toutes les heures).Pour comparer avec les autres hardwares :La PlayStation 5 est 10 eme dans le classementLa Switch (Joy-Con Rouge Néon et Bleu Néon 11 emeLa Switch avec les Joy-Con gris 45 emeLa Switch Lite Turquoise 72 eme (mais c'est évident que si tous les modèles de Switch Lite seraient compté ensemble, elle serait bien plus haut dans le classement)La Switch Lite Corail 95 emeLa version 256 Go de l'Oculus Quest 2 est quand à elle 86 emeLa PlayStation 5 Digital Edition et la XBox Series S n'apparaissent même pas dans le top 100Source : https://www.amazon.fr/gp/bestsellers/videogames/