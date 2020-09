Bas voilà, Je compte pas changer d'écran mon Panasonic (42pouces) 3D de 2014 me convient parfaitement, donc je compte pas changer écran en 2020 ni en 2021. Vais je etre le seul type à jouer sur next gen en 1080P ?

posted the 09/20/2020 at 11:02 AM by armando