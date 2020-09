Business



Dragon Quest Builders 2 (2018 ) (Division Executive, Business Division V)

Dragon Quest Builders (2016) (Division Executive)

Final Fantasy XI Online: Ultimate Collection - See... (2013) (Business Division V Division Executive)



Production



Final Fantasy XIV Online: Stormblood (2017) (Producer and Director)

Final Fantasy XIV Online: A Realm Reborn (2013) (Producer and Director)

Record of Agarest War (2010) (Assistant Director)



Design



Final Fantasy XIV Online: A Realm Reborn (2013) (Lead Game Designer)

Bomberman 64: The Second Attack (1999) (Story Mode Director)



Thanks



War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius (2020) (Special Thanks)

Dissidia: Final Fantasy NT (2018 ) (Business Division IV: Final Fantasy XIV)

Final Fantasy Dimensions II (2017) (Special Thanks)

Final Fantasy: Brave Exvius (2016) (Special Thanks)

Final Fantasy XV (2016) (Special Thanks)

Dragon Quest Swords: The Masked Queen and the Towe... (2007) (Special Thanks from Square Enix)

N.U.D.E.@: Natural Ultimate Digital Experiment (2003) (Rocket Studio, Inc.)

Weltorv Estleia (1999) (Special Thanks (スペシャルサンクス))

Star Soldier: Vanishing Earth (1998 ) (Special Thanks)

Production



Final Fantasy XIV Online: Stormblood (2017) (Development Supervisors)



Design



Final Fantasy XIV Online: A Realm Reborn (2013) (Assistant Directors)

The Last Remnant (2009) (Director)

Romancing SaGa (2005) (Battle Director)

Romancing SaGa 3 (1995) (Battle Effect Design (バトルエフェクトデザイン))



Art/Graphics



Romancing SaGa 3 (2019) (Graphics Design)

Final Fantasy V Advance (2006) (Battle Graphics)

Final Fantasy: Anthology - European Edition (2002) (Battle Graphics)

Final Fantasy XI Online (2002) (Visual Effects Designers)

The Bouncer (2000) (Game Planners)

Final Fantasy Anthology (1999) (Battle Graphics)

Legend of Mana (1999) (Battle Effect & Battle Design Chief)

SaGa Frontier (1997) (Art Directors)

Romancing SaGa 3 (1995) (Map Graphics Supervisor (マップグラフィックスーパーバイザー))

Romancing SaGa 2 (1993) (Battle Effects Battle Background Monsters Title)

Final Fantasy V (1992) (Battle Graphics)

Romancing SaGa (1992) (Monster Design)

Hellfire (1991) (Graphic)

S.C.A.T.: Special Cybernetic Attack Team (1990) (Graphic Designer)



Quality Assurance



Ys: The Vanished Omens (1988 ) (Debugger)



Thanks



Dragon Quest Builders 2 (2018 ) (Special Thanks)

Final Fantasy II (1991) (Special Thanks to)

Production

Final Fantasy XIV Online: Stormblood (2017) (Development Supervisors)



Design



Final Fantasy XII: The Zodiac Age (2017) (Battle System Design)

The Last Remnant (2009) (Lead Planners)

Final Fantasy XII (2006) (Battle System Design)

Final Fantasy Tactics Advance (2003) (Planners)

Vagrant Story (2000) (Planned & Directed by)

Final Fantasy Tactics (1997) (Planners)



Writers



Final Fantasy XIV Online: A Realm Reborn (2013) (Main Scenario Writer)



Thanks



Dissidia: Final Fantasy NT (2018 ) (Business Division IV: Final Fantasy XIV)

Dragon Quest Builders (2016) (Special Thanks)

Final Fantasy: Brave Exvius (2016) (Special Thanks)

Final Fantasy Tactics A2: Grimoire of the Rift (2007) (Special Thanks)

Audio



Final Fantasy XIV Online: Stormblood (2017) (Sound Director and Composer)

Theatrhythm: Final Fantasy - Curtain Call (2014) (Original Music Composers)

Drakengard 3 (2013) (Supervising Sound Editor)

Final Fantasy XIV Online: A Realm Reborn (2013) (Sound Director and Composer)

Final Fantasy XIV Online (2010) (Sound Director)

Lord of Arcana (2010) (Sound Designers)

Mario Sports Mix (2010) (Music)

Mario Hoops 3 on 3 (2006) (Music Composition & Arrangement)

Front Mission 5: Scars of the War (2005) (Sound Editors)



Thanks



Dissidia: Final Fantasy NT (2018 ) (Business Division IV: Final Fantasy XIV)

Final Fantasy XV (2016) (Special Thanks)

Final Fantasy XIII-2 (2014) (Special Thanks)

Gyromancer (2009) (Special Thanks)

