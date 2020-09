Je ne sais pas pourquoi j'ai publié ça, en fait j'pensais juste qu'en Novembre, y'a la Game & Watch qui sort en même temps que les Xbox Series X et PS5Edit : Je suis le seul à ne pas trouver pertinent de retrouver le Super Mario Bros de la NES sur une Game & Watch ? Ca sonne bizarreEdit2 : Je ne le savais pas, mais il existe bien une Game & Watch Super Mario :J'aurais bien aimé que ce soit inclus sur cette Game & Watch, voir même le thème graphique de la console qui était une édition spéciale ^^ !

Like

Who likes this ?

posted the 09/03/2020 at 03:45 PM by suzukube