Lien

Dans Marvel's Spider-Man: Miles Morales, qui se déroule en hiver un an après les événements du jeu précédent, Harlem risque d'être ravagé par une guerre entre une société énergétique et une organisation criminelle armée jusqu'aux dents de technologie avancée. C'est un spin-off plus court équivalent et comparable au jeu Uncharted The Lost Legacy.Néanmoins, Intihar promet «Qu'ils y ont mis tous leur coeur» même si le projet n'est pas aussi ambitieux qu'un épisode principal. "C'est un arc narratif complet centré sur Miles Morales". "Miles devient un héros mature dans ce jeu. C'est une histoire complète."L'idée d'un récit plus petit est arrivé au milieu d'une discussion sur ce à quoi devait ressemblait le voyage initiatique de Miles dans l'univers d'Insomniac, la Terre 1048. Habituellement dans les comics Marvel, Miles n'existe généralement pas dans la même réalité que Peter Parker. «Quand nous avons commencé à le créer», se souvient Brian Horton (Directeur créatif du jeu), «nous avons réalisé qu'avec un style de narration plus compact, nous pourrions raconter une histoire très émouvante qui serait en parfaite adéquation avec le personnage de Miles. "Miles s'entraîne avec Peter pour perfectionner ses compétences, mais Horton et Intihar le voient comme «Son propre Spider-Man» qui est bien différent de Parker. Les animations, les mouvements, les mécaniques et même ses pouvoirs (La bio-éléctricité et l'invisibilité) ne sont pas juste des gimmicks pour e personnage, elles auront un sens dans l'aventure de ce personnage. L'histoire du Spider-Man de Peter "est née d'une tragédie". Mais Brian Horton mentionne que le Spider-Man de Miles "Est née d'une liaison forte avec ses proches. Ce que je pense vraiment convaincant à propos de Miles en tant que personnage, c'est qu'il a des amis qu'il pourrait facilement laissez entrer son univers qui mêle vie civile et vie de héros."Petite comparaison :