Si Sony s'était déjà positionné sur le dossier en mai dernier, les discussions entre la multinationale japonaise et l’opérateur téléphonique américain AT&T pour le rachat de Crunchyroll (éditeur, distributeur et plateforme de streaming spécialisé dans l'animation japonaise, les mangas et les dramas) se sont accélérées ces derniers jours. Si les deux parties pourraient bientôt parvenir à un accord, le prix pose encore problème. AT&T réclame 1,5 milliard de dollars, une somme à laquelle Sony s'est formellement opposé. Les négociations continuent encore.Avec Crunchyroll (ADN, Viz Media), Sony renforcerait sa position dans le monde de l'animation après avoir fait l'acquisition de Wakanim (France) en 2015 et Funimation (US) en 2017. La société de production et de distribution d'anime et de musique Aniplex (A-1 Pictures, CloverWorks, Madman Anime Group, Quatro A, Rialto Entertainment) appartient également à Sony.