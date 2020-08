Bon, j'avais déjà posté un let's play sur la première partie du jeu (qui est un prologue), mais là c'est du gameplay de la première "vraie" partie du jeu, sur environ 1 heure.Sur cette session de jeu, j'ai pu jouer avec Hulk et Kamala Khan / Ms. Marvel. Graphiquement, ça reste globalement assez joli - notez que le jeu est en 4K 30 fps à l'écran, j'ai utilisé directement une PS4 Pro pour enregristrer en 1080p 30fps, ce qui dégrade la qualitéé visuelle du jeu.Globalement, l'univers de Marvel est respecté, et c'est un grand plaisir d'entendre le doublage VF - même s'il reste partiel pour le moment.Le jeu se veut être assez proche d'un Destiny, dans le sens où votre personnage peut évoluer niveau puissance, de façon proportionnelle aux ennemis aux alentours ^^ !L'avantage, c'est que ça donne une dimension RPG au jeu, comme pour Destiny (avec des armes probablement légendaires à récupérer, des raids à faire avec ses amis), mais dans un jeu comme Avengers, lorsque l'on joue un personnage comme Hulk, cela diminue amplement le sentiment de "puissance", avec des ennemis plutôt coriace face à Hulk alors même qu'ils devraient valser dans tous les sens... Mais nous ne sommes pas dans un Muso, et il faut accepter la vision des développeurs à ce niveauLe jeu se laisse quand même parcourir, même s'il reste quelques soucis au niveau du lock des ennemis que j'ai trouvé plutôt capricieux, et le concept du "vide la zone de ses ennemis pour avancer" ne plaira pas à tout le monde, c'est sûr... Surtout à moi, qui ne suis pas complétionniste et qui adore parfois passer des salles sans les vider... Surtout lorsqu'il reste un seul et unique ennemi dans la salleBref, le jeu devrais normalement plaire aux fans de l'univers Marvel, je ne doute pas qu'il aura de nombreuses heures de jeu, mais je crains un peu que le jeu soit très répétitif - en nous amenant à simplement vider des salles à coups de point, avec des combos malheureusement pas très variés... Mais les évolutions du personnages pourront peut être apporter davantage de diversitéWait & see (il me reste encore demain pour y jouer, j'ai préféré passer la journée à acheter des figurines chez GameCash Martinique T_T )