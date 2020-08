Alors le verdict ? Bon, mauvais, moyen ou excellent ? C'est a vous.J'ai adoré uniquement le Crash Bandicoot 4 ! J'ai une grosse attente pour lui. Vivement !Le reste non, donc pas terrible ce State of Play. C'était même mieux d'en faire aucun franchement...

posted the 08/06/2020 at 08:45 PM by marchand2sable