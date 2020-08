Rogue Company est arrivé sur Nintendo Switch, PS4, Xbox One et PC ! Réalisé par HiRez Studios, les développeurs de Paladins, le jeu tourne étonnament bien sur Nintendo Switch ! Au point que ce nouveau Free To Play, inspiré de Valorant et Counter Strike, a retenu mon attention...Mais pour vous attirer ici, j'ai du user de stratagèmes (douteux) : la différence de résolution entre les versions PS4 Pro et Xbox One X du jeu !La version PS4 Pro du jeu tourne en 1440p en 60fps, quand la version Xbox One X est elle en 4K native... Et en 60 fps. Une nouvelle façon pour la Xbox One X de montrer ses muscles, bien aidé des 6 Tflops qu'embarque la machine, faisant de cette version du jeu la plus proche de l'expérience que vous pourriez avoir sur un PC de gaming...