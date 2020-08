Réalisé par Atelier Melon-Kissa (Kissa veut dire "Qu'est-ce qu'il y a ?" en créole pour information, et "Goumer" veut dire se battre en créole DONC J'UTILISE CETTE EXPRESSION NATURELLEMENT) vient de sortir au Japon TORICKY-S, un jeu d'aventure en 2D disponible sur Nintendo Switch ! Grosse particularité : les musiques sont composé par Kikuta Hiroki qui a travaillé sur... Secret of Mana ! Normalement, je devrais pouvoir proposer un let's play prochainement...

posted the 08/03/2020 at 09:53 PM by suzukube