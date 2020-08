Bonjour !D'habitude, pour enregistrer des vidéos en 4K 60 fps sur Xbox One X, je branche un disque dur et tout roule...Seulement, depuis la mise à jour de mars, c'est tout simplement impossible. J'ai d'abord cru que c'était à cause de Maneater, mais non, c'est tout le système qui est buggué.Résultat : ça m'enregistre mon gameplay de Nier Automata en 1080p 30 fps... Génial, non ? C'est immonde en plus de voir Nier Automata en 30 fps T_T !D'autres personnes ont le problème ici :Curieux que personne chez Microsoft ne se soit aperçu de ce problème en quasi 3 mois non ?