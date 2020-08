Jeff Kaplan et Geoff Goodman, respectivement directeur et lead hero designer du jeu Overwatch, ont tenu récemment une session de questions-réponses sur Reddit. Les fans ont pu leur poser plusieurs questions dont une sur Super Smash Bros. Quel est le personnage d'Overwatch qu'ils aimerait voir ?Pour Kaplan ce serait Tracer, il l'avait déjà affirmé dans une ancienne interview. Pour Goodman, il y verrait Doomfist en argumentant que le personnage est en quelque sorte déjà un personnage de jeu de combat.Personnellement, Tracer étant le personnage mascotte d'Overwatch et qu'il n'y a pas d'autres personnages plus populaire ça ne pourrait être qu'elle. Elle dispose dans son jeu d'origine d'un moveset unique à base de "dash" et de "rewind" qui en ferait une combattante Super Smash Bros aussi bien redoutable que prévisible. Et puis elle a des flingues, le genre "shooter" c'est ce qui manque visiblement dans le roster de (pour ça je verrais mieux Metal Slug de SNK).Doomfist, c'est le même problème avec tous les jeux multijoueur avec une sélection de personnages à jouer : Pourquoi lui et pas Tracer ? Min Min avait l'avantage d'être à ce moment encore aujourd'hui d'être le personnage d'ARMS la plus plus populaire quand Spring Man est déjà dans Smash Bros Ultimate en tant que personnage soutien. A ce stade, moi je pourrait dire que personnellement je préférerais Genji ou Pharah.Ce que pourrait apporter Overwatch : Tracer aurait ses skins en coloris, voire carrément un ou deux skins légendaires. Elle a aussi déjà ses animations (moqueries et poses d'écran de victoire). L'écran "Play of the Game" avec le nom du joueur comme écran de victoire, qui est devenu un meme faut le rappeler. Bon coté musique ce n'est pas la joie certes, et comme stage je ne vois pas quel stage d'Overwatch serait assez iconique. Faudrait voir à quoi ressemblera le solo d'Overwatch 2, pourquoi pas puiser des idées là-dedans.Bon, on peut gentiment dire que le 7e personnage DLC de Super Smash Bros Ultimate ça ne sera ni Tracer ni Doomfist ni un personnage d'Overwatch, sans quoi Blizzard devrait normalement actuellement être sous NDA avec Nintendo. Mais si Overwatch s'illustre comme un représentant des jeux "hero shooter" populaires pour son univers et son gameplay ainsi que ses ambitions (et qui est sur Nintendo Switch) et qui malgré ses tons sérieux plait aussi bien aux plus jeunes joueurs qu'aux adultes en plus d'avoir lancé une scène e-sport assez solide (ça fait beaucoup de points je trouve), reste à rappeler que l'éditeur Activision-Blizzard possède également la licence Crash Bandicoot certainement plus attendue par les fanboys.