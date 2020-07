Pour contre balancer avec cet "haloday" ou "halogate", je partage ici une vidéo qui n'a pas été posté visiblement (où j'ai zappé).



On en verra donc un peu plus sur The medium et sur son concept de double réalité qui n'est possible qu'à l'aide des capacités "next gen" des nouvelles machines. C'est du gameplay commenté:







ps: Le double rendu est extrêmement gourmand en ressource (comme les fameux miroir du jv qui ne sont que des astuces d'affichage) et on comprend donc pourquoi un jeu de début de gen atteint ce stade graphique. En tout cas, c'est celui qui m'a le plus impressionné hier soir.

The Medium - Official Dual Reality Gameplay Walkthrough - https://www.youtube.com/watch?v=1mfsR1fYxZY