Est-ce que... Halo Infinite est un open world? ? Pas tout à fait, mais on vous pardonnera si vous avez cette impression. Lors d'une séance de presse cet après-midi à laquelle Destructoid a participé, le directeur créatif associé Paul Crocker a expliqué que le récit fait passer le joueur par de nouvelles zones, mais qu'elles sont ensuite débloquées pour une exploration plus approfondie.

posted the 07/24/2020 at 09:43 AM by jenicris