Roberto Serrano, analyste commercial et spécialiste de l'industrie vidéoludique en Italie, assure que Sony prévoit de tenir un nouvel événement dédié à la PS5 dès le début du mois d'août (l'horaire serait encore planifiée pour 22h) afin de répondre au Xbox Games Showcase de Microsoft prévu pour ce jeudi. Il se protège néanmoins avec le fameux "à confirmer" car les plans peuvent encore changer.Considéré comme crédible suite à l'annonce de la date de la conférence PS5 - The Future of Gaming, Roberto Serrano n'est désormais plus vraiment jugé comme quelqu'un de fiable depuis la rumeur concernant les précommandes de PS5 et l'annonce du prix pour le 13 juillet dernier qui n'a pas pris forme. Wait and see.