300yens/unité ça fait moins que 3€, pas d'annonce pour la France pour le moment.Par contre j'ai pas capté: c'est que des moment de DBZ mais y'a le logo Dragon Ball SUPER?Il sorte ça en France il le mettent au bar-tabac et boulangerie avec le même prix j'suis sur ça cartonne.

Like

Who likes this ?

posted the 07/21/2020 at 01:37 PM by amassous