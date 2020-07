Son interview:En fait dans ma tête je me suis fait des films, je me suis imaginé une histoire, où lorsque Goku porte le coup final a Freezer (La fameuse scène du « Bakayarō »), en réalité Bardock descend des cieux et ils font tous les deux une sorte de KAMEHAMEHA père-fils… quelque chose comme ça.Bardock est un personnage qui apparaît dans un anime spécial, ainsi que sur deux cases dans l’œuvre originale. Mais celui que j’ai dessiné n’est pas celui de la version anime, mais celui du manga. Lors de la scène durant laquelle Bardock est tué, Il ne porte plus son brassard à la main gauche dans l’anime, alors que dans le manga il l’a toujours. C’est pourquoi j’ai adapté mon illustration au manga.Comme je l’ai dit précédemment, Bardock est censé être juste une présence, une image, donc j’ai fait en sorte que sa pose soit collée à celle de Son Goku (comme Goku n’a probablement pas conscience de l’existence de Bardock, de sa présence à ses côtés). Pour ce qui est de Goku, pendant cette fameuse scène, il se retrouve de dos, et donc on ne distingue pas clairement sa pose. J’ai donc dû d’une certaine manière créer sa pose. En revanche, pour ce qui est des déchirures de ses vêtements, du sang, de la saleté…etc je me suis référé à l’œuvre originale et j’ai essayé d’en rester le plus fidèle possible.Pouvez-vous nous dire si vous avec un souvenir particulier de Bardock ?Cela me semble comme une évidence mais, «Tatta hitori no saikyô kessen (Bardock contre Freezer, le TV spécial de 1990) » que j’ai regardé étant enfant m’a beaucoup marqué. Je l’avais enregistré sur VHS, et regardé un grand nombre de fois. Et Je ne cessais de penser à la planète Vegeta de cette époque. Je me suis imaginé un nombre incalculable de fois une histoire dans laquelle Bardock serait le héros, c’est pour vous dire à quel point l’attraction qu’à créé ce personnage autour de lui était grande ! Je ne pense pas que j’étais le seul dans ce cas là, c’est peut être même le cas de tout le monde non ?