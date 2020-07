En novembre, il n'y aura pas que Cyberpunk 2077. En effet, Bandai Namco profitera de cette période post next-gen pour lancer leur nouveau jeu d'aventure,







Rejoignez la Pat' Patrouille dans une mission héroïque et sauvez la Grande Vallée !

Prévu pour le 6 novembre sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One & PC.



Pas encore d'informations sur d'éventuelles versions Xbox Series X et PS5, qui permettrait au jeu d'atteindre une résolution en 4K et un framerate de 60 fps sur console (peut être même 120fps en 1080p à l'instar de Dirt 5).