Souvenez vous à la sortie de Death Stranding et The last of us 2, ces deux jeux ont attisé la haine d'une certaine communauté dont on ne citera pas le nom et cette dernière avait décidé de basher à mort gratuitement ces deux merveilleuses licences et mettre des zéro en masse pour des raisons très obscures..Ne voulant pas à nouveau rentrer dans la polémique metacritic a décidé de bloquer les tests des joueurs (user score sur le site) jusqu’à aujourd'hui alors que habituellement ces derniers sont ouverts le jour même de la sortie du dit jeu.Bon vous me direz, une journée de blocage c est rien, mais c est déjà une première étape pour stopper les ardeurs de certains.