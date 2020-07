Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









Analyse technique de Death Stranding par Digital Foundry :











Résumé Analyse technique depar

■Les plus grandes différences graphiques avec la version PS4 sont le filtrage anisotrope (AF) et le niveau de détails (LOD).■L'option "Very High" LOD est nettement meilleure que le "Default" de la version PS4 pour le rendu des objets distants.■L'AF en X16 sur la version PC contre X4 sur PS4 Pro.■Le DLSS Mode Qualité est meilleur que le 4K natif avec TAA.■Moins de ghosting sur les matériaux (cheveux, herbes ...) grâce au DLSS.■Jusqu'à 240 images par seconde ingame.■Les cinématiques sont en 60fps seulement (certaines sans v-sync).■Le jeu tourne bien sur les anciennes cartes comme la RX 580 ou la GTX 1060 entre 40 et 50fps en 1440p.■Sur l'ensemble, la RX 580 reste 14% plus rapide.■Une RTX 2080Ti est nécessaire pour faire tourner le jeu en 4K native/60fps.■Avec le DLSS Mode Qualité toutes les cartes RTX parviennent à faire tourner le jeu à plus de 60 images par seconde, à l'exception de la RTX 2060 6GB qui parfois peut descendre en dessous de cette fréquence.■Grosse amélioration des performances (DLSS Mode Qualité ~38% plus performant qu'en natif).■En DLSS Mode Performance le jeu est ~70% plus performant.■En revanche au niveau des performances entre les deux modes, le mode qualité est légèrement meilleur.