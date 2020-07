La douche froide ?





Alors oui, le jeu a une très bonne durée de vie. Si vous aimez le japon médiéval, vous allez prendre du plaisir à découvrir, sans doute un peu, quelques éléments de cette époque. Il y a de l’action à tout va. Plein de combats. Du sang à tire-larigot. Des gens qui brûlent. Des gens qui hurlent.

Les développeurs ont même voulu plaquer (et c’est fort mal fait au demeurant) une ambiance « onirique » de type poème japonais sur leur jeu. Ghost of Tsushima pourra donc plaire à une certaine catégorie de joueurs. A condition de n’être ni exigeant, ni regardant sur le fond ni sur la forme. Parce que même avec des gens qui brûlent ou qui hurlent, le tout reste quand même très con-con, voire gnangnan.



Mais on en attendait tellement plus… Au final, à bien y réfléchir, oui, vous avez un terrain de jeu immense, une durée de vie impressionnante… mais tout le reste est juste moyen. Mal pensé. Mal exploité. Mal géré. Voire inintéressant parfois. La jouabilité est mal calibrée, mal faite… répétitif, manquant de profondeur tant dans le gameplay que dans l’histoire, on n’arrive finalement pas à s’impliquer plus que ça.



Sucker Punch s’est donc planté dans les grandes largeurs et livre un jeu chiant et mal développé. La note aurait même mérité d'être plus basse et ne doit son salut qu'à sa durée de vie conséquente.



Et si vous gardiez votre argent, finalement ?



Note de 2,5/5



Le test complet dans le lien ci dessous