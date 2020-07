collection

Hello Gamekyo !Avec ce "petit" post j'ai le plaisir de vous faire visiter ma modeste gaming room !J'ai enfin réaliser ce rêve de gosse après une année dans ma maison ... les petits travaux, l'achat du mobilier m'a prit du temps, mais je suis enfin à peu près satisfait de ma pièce, évidement j'aimerai y ajouter un TV cathodique pour les consoles rétro, encore quelques étagères pour le rangement ... mais en l'état elle est enfin présentable !et j'en profite pour faire le tour de ma collection Halo !attention y a pas mal de photos !petit zoom sur chaque cases de l'étagère :et pour finir zoom sur la vitrine :voila !Pour info certaines pièces ne sont pas sur les photos, notamment les megabloks, qui sont dans une autre pièce, ainsi que les éditions collector, qui sont toujours dans leurs boites en attendant l'achat futur d'une seconde vitrine.Et surtout ma plus belle pièce, la statuette sideshow est également toujours dans boite puisque ne rentrant dans aucun meuble que je possède actuellement ... donc en attente également ^^'