Je suppose que vous avez déjà tous torché le nouveau mode plongée d'Animal Crossing... Et bien de mon côté, j'ai eu droit, en plus, à mon baptême de plongée ^^ !Bon rien de fou, une plongée à 3 mètres, mais même à cette profondeur, je suis surpris du nombre de poisson du fourmillement de vie qu'il y a sous l'eau : On dirait un autre monde !On se doit de préserver ce monde et cet écosystème coûte que coûte, en tant qu'humain, on a un sacré patrimoine.... Sans en avoir conscience (J'ai vu Poisson-globe craintif rentrer dans son petit abris pour m'y observer, c'était trop mignon).On m'a également dit qu'il y a ne serait-ce 10 ans, qu'il y avait facilement 10 fois plus de poisson et de vie à cet endroit (Hôtel La Batelière), mais que petit à petit, l'endroit se meurt, malheureusement (pollution, pêche intensive etc).Voilà pour mon aventure du Week End, j'espère que ça vous aura plu. Bon dimanche à tousHS : Pour ceux qui aiment les tournois Mario Kart, sachez que Sunny5631 en organise tous les jours sur TwitchSa chaîne Twitch : https://www.twitch.tv/sunny5631