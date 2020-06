Autre Sujet

Decopunk

En faite au regard dearrivant bientôt je voulais savoir quel était votre genre "punk" de prédilection si vous étiez plus Steam ? Cyber ? Diesel ou autre ?D'ailleurs je découvre en faisant ce topic par exemple leet lemarrant toute cette variétéEnfin dans les médias, jeux vidéo et cinéma par exemple, aimeriez vous voir plus souvent votre genre favoris revenir souvent ? Sous quel forme ?Je cherche à en savoir plus sur ce genre et la culture de ce genre.