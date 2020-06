Les ventes mondiales en 3j hors bundle :The Last Of Us Part II => 3.9much:Marvel's Spiderman => 3.3mGod Of War => 3.1mUncharted 4 => 2.7mDays Gone => 1.3mDeath Stranding => 1.1mThe Last Of Us=> 500khttps://gamstat.com/games/The_Last_of_Us_Part_II/Vous en pensez? The Last Of Us Part II va t'il battre le record de Spiderman ?