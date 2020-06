J'avais adoré ces pubs, je pense même que ça m'avait influencé à acheter la console...D'ailleurs, j'étais un gros fan de Wave Race, ça a longtemps été mon jeu préféré, et j'ai passé des heures sur Excite Bike 64 avec son mode montagne procéduraleAlors forcément, j'avais été un peu déçu de retrouver Wave Race sur Gamecube... mais avec un 1080° dont je n'ai gardé aucun souvenir et surtout une absence totale d'Excite Bike. Ils foutent quoi chez Left Field là ? Elles sont passé où ces équipes "sport" chez Nintendo ?Me sent l'âme d'un boomer à savoir que ces pubs ont 18 ans now T_T !