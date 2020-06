DEATHLOOP est une version unique d'Arkane du genre FOD, et elle est développée pour une nouvelle génération de console. DEATHLOOP sera lancé sur console exclusivement pour la PlayStation 5 pendant les fêtes de fin d'année et fonctionnera à 4K/60FPS au lancement. DEATHLOOP sera également lancé sur PC au même moment.



Tirant parti des graphismes et des technologies de pointe de la PS5, comme le retour haptique et les déclencheurs adaptatifs, DEATHLOOP vous invite dans un monde magnifique et immersif - la véritable signature d'un jeu Arkane. Avec des environnements étonnants et élégants, des combats mémorables et la liberté de s'attaquer à chaque mission à votre propre rythme, voici Arkane comme vous ne l'avez jamais vu (ou ressenti), porté au niveau supérieur grâce à la PlayStation 5.

Prêt pour le coup d'envoi ? Julianna est également un personnage jouable. Si vous vivez la campagne principale en tant que Colt, vous avez également la possibilité d'infiltrer le jeu d'un autre joueur en tant que Julianna et de faire un peu de chasse. Mais gardez à l'esprit que cela signifie que quelqu'un d'autre pourrait se tapir dans votre campagne, attendant l'occasion de frapper. C'est l'approche d'Arkane pour une expérience multijoueur immersive, où l'accent est toujours mis sur l'histoire principale, mais où l'imprévisibilité est présente à chaque coin de rue. "Nous avons pensé que ce style de multijoueur, où nous donnons aux gens la possibilité de jouer comme principal antagoniste, est un excellent moyen d'augmenter le niveau de tricherie, de tension, de chaos et d'imprévisibilité que nous aimons dans ce genre de jeux", explique Bakaba. "Nous pensons que nos systèmes de jeu nous placent dans une position unique pour permettre à la confrontation entre deux joueurs d'être une confrontation non seulement d'habileté, mais aussi d'intelligence, de créativité et d'affichage ouvert de votre personnalité".

Si cet élément PvP est désactivé, Julianna apparaîtra encore de temps en temps dans votre jeu, vous chassant, mais elle sera contrôlée par l'IA. Les développeurs d'Arkane Lyon ont construit ce système avec une approche hybride à l'esprit. "L'accent est mis sur la campagne et l'histoire", explique M. Bakaba. "Et cette campagne peut être jouée avec Julianna contrôlée uniquement par l'IA, ou - et c'est notre recommandation - par un mélange d'IA et de joueurs aléatoires pour expérimenter la gamme d'imprévisibilité et de chaos dont Julianna est capable."

