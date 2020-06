Depuis ce matin le jeu stagne à 96 sur Metacritic, ce qui est juste totalement incroyableA titre d'information The Last of us sur PS3 avait atteint 95.Même moi qui place beaucoup d'espoir dans le jeu je n'ai imaginer que le jeu place la barre si haut.Après il manque encore des critiques donc reste à savoir si il va descendre ou(soyons fou) atteindre 97...PS : je sais que beaucoup n'accorde guère d'importance à Metacritic mais j'ai trouver qu'un 96 était suffisamment rare pour en parler.En tout cas vivement le 19 juin et encore bravo ND