Qualifié de chef-d'oeuvre, The Last of Us n'en était pas moins perfectible, notamment au niveau de l'I.A. ennemie qui pouvait manquer de nuance. C'est un point sur lequel Naughty a travaillé dans le cadre de The Last of Us 2, comme l'a confié le co-réalisateur Anthony Newman à nos confrères d'UnGeek.Hâte de voir tout ça une fois en jeu. Perso, si l'IA faisait un peu nimp dans le 1, avec des mecs qui passaient devant Ellie sans la voir... Mais quand même, en réaliste ils étaient tenace, difficile de leur échapper etc... J'ai même vu que dans le 2, les ennemis se retourneront souvent pour voir si ils sont pas suivis. Les phases d'infiltration seront plus compliqués du coup. Hâte de découvrir ça