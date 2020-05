Covid19 oblige, le salon de l'E3 a été annulé, cette annulation a eu pour répercussion l'annulation de plusieurs conférences et présentations de jeux à venir.Comme vous le savez tous, cette année est une année charnière pour notre média préféré, en effet avec la sortie des futurs consoles next gen, l'actualité jeu vidéo est dense.Mais pour les constructeurs présenter leurs consoles est un vrai casse têtes, la question que se pose actuellement Sony est la suivante:Est ce qu'une présentation dans un stream de la ps5 aura le même impact qu'une conf physique ?C est pourquoi Jim Ryan a décidé de répondre à cette question:

Normalement, vous seriez à Los Angeles dans un auditorium avec 2 000 autres personnes », a déclaré le patron Jim Ryan à la BBC. «Vous seriez en mesure de couper l'adrénaline et la testostérone avec un couteau. Nous devons trouver un moyen de le faire et donner un petit coup de pouce à la communauté. Lorsque vous regarderez l'émission la semaine prochaine, je pense que vous verrez que nous avons pu le faire

posted the 05/31/2020 at 04:33 AM by kratoszeus