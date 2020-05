Autre Sujet

Bon petit jeu servant à faire un billet d'humeur de ce que vous avez regardé et joué ces derniers temps.Le jeu est simple vous prenez la dernière fiction que vous avez vu et vous le combinez avec le dernier jeu vidéo que vous avez joué.Le but c'est que vous me décriviez ce que vous obtenez comme Univers.Donc je me lance dernière fiction vu No Guns Life et dernier jeu joué Astral Chain. Cela me donne un monde futuriste ou des humains augmenté accompagné d'être astraux combattent des hordes de créatures trans-dimensionnel.En gros ça change pas des masses sauf que chaque citoyens humain lambda maintenant à une chance contre les chimères.