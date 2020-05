En plus de l'annonce de l'événement PS5 pour le 4 juin prochain à 22h, Sony a dévoilé un teaser pour la présentation numérique "PS5 - The Future of Gaming" avec ce qui pourrait être le son de démarrage de la console.Sony aurait eu la même idée que Microsoft avec son teaser pour l'événement dédié aux jeux tiers ou avons-nous là juste un son lambda ?