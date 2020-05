Le site oricon présente les ventes de manga par volumela première a la dix-neuvièmement place est prise par Kimetsu no Yaiba.(et même la vingtième place si le tome 20 n’était pas divisé par édition).20) One Piece #95: 1,955,897 Copies21) One Piece #96: 1,688,363 Copies23) Attack on Titan #30: 911,246 Copies25) Kingdom #56: 811,819 Copies26) Kingdom #57: 754,869 Copies27) The Promised Neverland #17: 676,906 Copies28 ) My Hero Academia #25: 674,993 Copies29) SPY×FAMILY #03: 674,384 Copies30) Attack on Titan #31: 638,683 Copies31) Go Toubun no Hanayome #13: 637,657 Copies32) Kimetsu no Yaiba Fanbook: 632,976 Copies33) March Comes in Like a Lion #15: 575,425 Copies34) One Punch Man #21: 566,019 Copies35) My Hero Academia #26 554,632 Copies36) Haikyuu!! #41: 552,987 Copies37) The Promised Neverland #18: 548,746 Copies38 ) That Time I Got Reincarnated As a Slime #13: 527,376 Copies39) Silver Spoon #15: 526,447 Copies40) Detective Conan #97: 520,769 Copies41) Wotakoi: Love is Hard for an Otaku #08: 505,815 Copies42) Doraemon #00: 479,542 Copies43) Haikyuu #42: 460,138 Copies44) Go Toubun no Hanayome #12: 457,639 Copies45) That Time I Got Reincarnated As a Slime #14: 423,943 Copies46) Black Butler #29: 422,568 Copies47) SPY×FAMILY #02: 406,928 Copies48 ) SPY×FAMILY #01: 399,891 Copies49) World Trigger #21: 364,518 Copies50) Kusuriya no Hotorigoto #06: 359,372 Copies