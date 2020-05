Pour les otakus les plus hardcore du site, sachez que Kotodama est à 0,99€ sur Switch, au lieu de 25€ actuellement. De mon côté j'avais acheté l'édition limité il y a quelques temps, pour 45€ (enfin j'avais acheté un lot de 3 visuals novels à ce prix pour être précis).Bon c'est assez spécial, mais si l'anglais ne vous rebute pas, et que vous aimez les Match 3 et les Visual Novel et les histoires avec des étudiantes, bah foncez.Pour les autres, vous pouvez placer tout genre de commentaire creepy, j'suis inchoquable