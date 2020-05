En effet, Maintenant que The Last of Us 2 s'est offert à quelques élus en avant-première, ceux-ci peuvent communiquer quelques maigres informations le concernant tout en respectant l'embargo instauré par PlayStation (notre test arrivera ainsi le 12 juin prochain, prenez date !). Entre autres, le poids du jeu est ainsi révélé très précisément et celui s'avère particulièrement gourmand : la nouvelle aventure d'Ellie pèsera donc... 93,4Go.



C'est plus que Red Dead Rédemption 2 qui lui déjà pèse 89 go.

Bref, il va falloir faire de la place dans votre espace de stockage pour espérer jouer au dernier hit de ND, un petit nettoyage de printemps s'impose.