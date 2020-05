Voilà. Je l'ai eu. Le Titre de Maître du Destin. Je ne platine jamais les jeux, mais celui là, j'y tenais, envers et contre tous. Je rejoins donc les (actuellement) 3.6% de joueurs à y être arrivés.130 Heures. Et encore c'est que ce qui a été enregistré. 3 jours de sessions à criser sur le dernier affrontement de l'arène. Mais je tenais à le faire avant le dernier chapitre en difficile. Je suis un jour très moyen mais incroyablement têtu et tenace.Puis vint la quête boss de la quête principale, un enfer en normal, la fin de tout en difficile. 2 FOIS il m'a buté en ayant qu'un pixel de vie.La troisième fut la bonne. J'aurais à nouveau connu le même sort si je n'avais pas réussi à le tuer in extremis avec un ultime "enchaînement rapide" enclenché à bout de force avec mon Cloud, seul encore debout.J'ai fini le jeu les mains tremblantes. J'avais les larmes aux yeux tellement j'étais ému en revoyant la fin.Que le voyage fut beau. Merci Square. Je peux mourir en paix maintenant.Mon amour pour Final Fantasy VII est éternel.Mon testament :▶️ MON AVIS SYNTHETIQUE SUR FFVII R POUR GAMEFOREVER :http://www.gameforever.fr/final-fantasy-vii-remake-11991.php▶️ MON DOSSIER ANALYSE DU JEU (46 PAGES, AUCUN SPOIL)https://www.retrokidz.fr/articlefinalfantasy7remake▶️ MON AVIS SUR LA VERSION D'ORIGINE SUR PLAYSTATION :http://www.gameforever.fr/final-fantasy-vii-2058.php▶️MON AVIS SUR LA PREMIERE VERSION PC DE 1998 :http://www.gameforever.fr/final-fantasy-vii-10041.php