Jeux Video

Ah vous comprenez pas le chinoisMoi non plus mais explication car quelqu'un a traduit.La dernière MAJ du jeu a semble t-il eu une petite faille puisque rajoutant dans la version Asia un texte pour C-18 (sur l'écran de victoire) qui n'aurait pas dû être présent... ou en tout cas pas maintenant.Le texte en question :On a compris a qui elle faisait référenceIl est donc probable que cette phrase aurait dû être intégré en même temps que Kamé Sennin (Tortue Géniale pour les vrais, stou) comme perso jouable, mais ce n'est pas la première fois qu'il y a une bourde du genre dans un jeu de baston à suivi.