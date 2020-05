Mon backlog ne fait qu'agrandirEntre mes jeux commencé mais pas terminé coucou Persona 5 Royal avec ses 25 heures de jeux.Et le fait que j'ai maintenant un PC qui fait tourner les jeux avec le GamePass je sais plus ou me donner la tête.Les nouvelles sorties qui donne envie et le piratageJ'ai pas envie de tomber (en faite je suis déjà dans le fond) la surconsommation de jeuxVous faites comment??

posted the 05/19/2020 at 10:32 AM by asakk